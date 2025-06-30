التشكيل - عودة تورام لهجوم إنتر.. وأرياس يقود هجوم فلومينينسي

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وعاد ماركوس تورام إلى التشكيل الأساسي للنيراتزوري بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيو دارميان - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزيل دومفريس - نيكولو باريلا - كريستيان أسلاني - هنريك مخيتاريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: صامويل تشافيير - خوان بابلو فريتيس - تياجو سيلفا - إجناسيو

خط الوسط: نوناتو - فاكوندو بيرنال - ماتيوس مارتينيلي

خط الهجوم: جون أرياس - جيرمان كانو - ريني

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مانشستر سيتي والهلال.

بينما يلعب بالميراس ضد تشيلسي في ربع النهائي، ويلعب بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان.