خبر في الجول – الأهلي بصدد اعتماد أكبر ميزانية في تاريخه

يقترب الأهلي من اعتماد أكبر ميزانية في تاريخه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي بصدد اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ النادي مقدرة بـ 8 مليار جنيه على هامش اجتماع مجلس الإدارة.

وتتأثر ميزانية الأهلي بشكل إيجابي جراء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكشف FilGoal.com المبلغ الذي سيتم الخصم منه قيمة الضرائب من الأهلي.

وتحصل الأهلي على 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أصل 11.5 مليون دولار في كأس العالم للأندية.

باقي المبلغ هو 3.6 مليون دولار وسيتم خصم منه نسبة الضرائب بناء على الولايات التي تستضيف البطولة.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.