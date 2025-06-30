في الجول يكشف المبلغ الذي سيخصم منه لـ الأهلي بعد ضرائب أمريكا بكأس العالم للأندية

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 20:58

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

تخصم الولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت بطولة كأس العالم للأندية مبلغا من الجوائز التي يحصل عليها كل ناد شارك فيها بسبب الضرائب.

ويكشف FilGoal.com المبلغ الذي سيتم الخصم منه قيمة الضرائب من الأهلي.

تحصل الأهلي على 7.9 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أصل 11.5 مليون دولار في كأس العالم للأندية.

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باقي المبلغ هو 3.6 مليون دولار وسيتم خصم منه نسبة الضرائب بناء على الولايات التي تستضيف البطولة.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي كأس العالم للأندية بورتو
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