"انتهت مرحلتي الثانية مع فريق أعطاني كل شيء".. رسالة وداعية من دي ماريا لـ بنفيكا

أرسل أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا رسالة وداعية لجماهير الفريق.

وانتهى تعاقد دي ماريا مع بنفيكا بنهاية كأس العالم للأندية وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على فيسبوك: "انتهت المرحلة الثانية من مسيرتي في نادٍ منحني كل شيء منذ اليوم الذي وصلت فيه وحتى اليوم. كانت مرحلتين جميلتين جدًا في حياتي. وصلت دون أن أعرف ما الذي قد يحدث في مسيرتي، واليوم أرحل ومعي عائلة سعيدة جدًا، استمتعنا بمدينة رائعة وبلد احتضنني منذ أول يوم وصلت فيه.

وتابع "شكرًا لشبونة، شكرًا للبرتغال، وشكرًا جزيلًا لكل مشجعي بنفيكا حول العالم. سأفتقدكم، وسأحملكم في قلبي إلى الأبد، وسأواصل دعم هذا النادي في كل مباراة، أشعر أنني واحد منكم لبقية حياتي. جميعًا معًا.

وودع بنفيكا كأس العالم للأندية من دور الـ 16 بعد الخسارة من تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

صاحب الـ 37 عاما شارك في 44 مباراة بقميص بنفيكا خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 10 أهداف.

وسينضم دي ماريا لفريق روزاريو سينترال الأرجنتيني وهو الفريق الذي بدأ مسيرته برفقته.