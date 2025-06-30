مصدر مقرب من أحمد شريف لـ في الجول: اللاعب يتمم إجراءات انتقاله لـ الزمالك

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 20:45

كتب : عمرو نبيل

أحمد شريف - فاركو

يتمم أحمد شريف لاعب فاركو إجراءات انتقاله لـ الزمالك.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "عدم تواجد اللاعب في بداية معسكر إعداد فاركو؟ هذا بالتنسيق مع النادي نظرا لأنه يتمم إجراءات انتقاله إلى الزمالك".

ويسعى الزمالك إلى تدعيم صفوف فريقه في مركز المهاجم، إذ يتواجد ناصر منسي وسيف الدين الجزيري وحسام أشرف حتى الآن.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 26 مباراة وسجل 7 أهداف في جميع البطولات للموسم المنقضي.

وبدأ شريف مسيرته في وادي دجلة قبل الانتقال إلى فاركو في صيف 2021.

ويعتبر جون إدوارد المدير الرياضي الحالي لـ الزمالك هو من أشرف على نادي فاركو بتواجد اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

ويجري الزمالك مفاوضات في الساعات الأخيرة مع اسم آخر يضعه كأولوية، ولكين إن لم تكلل المفاوضان بينهما بالنجاح، فستكون الحل الجاهز هو التعاقد مع فيريرا.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

ميركاتو الزمالك فاركو أحمد شريف
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