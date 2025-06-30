قمة سعودية إنجليزية بكأس العالم للأندية.. إنزاجي يبحث عن الثأر من جوارديولا بدون ذخيرته

القمة العربية الأوروبية تحت شعار كأس العالم للأندية بأدوارها الإقصائية ما بين مانشستر سيتي الإنجليزي والهلال السعودي، تحت مجهر ملعب "كامبينج وورلد".

فصل جديد في قصة المواجهات ما بين الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي سيموني إنزاجي، لكن هذه المرة لن تقام في ليالي أبطال أوروبا إنما في سهرات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ربما الفصل الأخير كان مرهق لجوارديولا لكنه حقق المفيد وتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخ مانشستر سيتي، لكن الآن يبحث إنزاجي على محاولة المباغتة وتحقيق إنتصار مفاجئ.

إنزاجي يتحدى جوارديولا بدون ذخيرته

دخل إنزاجي ساحة التحدي أمام بيب جوارديولا، وكان جرئًا في تصريحاته، حيث قال: "بالتأكيد جوارديولا هو المدرب الأفضل، لكن نحن لسنا خائفين، هذه المباريات هي التي تجعلنا أقوي ومتحدين أكثر من أي وقت مضى، لذلك لا يجب علينا الخوف، بل دخول الساحة والاستعداد الجيد وكسب مزيد من الخبرات".

يبدو تصريح جرئ من المدرب الإيطالي الذي لا يعرف الاستسلام، ودائمًا ما يخوض هذه التحديات بقلب جرئ، لكن بيب جوارديولا على الجانب الآخر تحدث بطريقة مميزة عن الهلال والكرة السعودية.

وقال: "الكرة السعودية تطورت بشكل كبير، أصبحت الآن مميزة وتضم الكثير من النجوم والمدربين المميزين، ويعتبر إنزاجي واحدًا من هؤلاء المدربين المميزين بالكرة السعودية، لكن لدينا مواجهة حاسمة أمامهم وفي الأدوار الإقصائية كل شيء يمكن أن يحدث، لذلك علينا الحذر الشديد من الهلال وطريقة لعب سيموني إنزاجي المميزة".

لكن سيدخل إنزاجي هذه المعركة بدون الثنائية المميزة التي يمتلكها، ميتروفيتش مهاجم الفريق المميز الذي قدم أداء كبير مع الفريق السعودي بمختلف البطولات، والضربة الثانية بغياب قائد الفريق سالم الدوسري الذي خطف أنظار الجميع بمستواه المميز.

وتعتبر هذه الغيابات مؤثرة بشكل كبير في هجوم الهلال الذي سيعاني كثيرًا بغيابهم لكن إنزاجي لديه الحل المناسب لكل شيء وسيجد الطريقة المثالية للتعامل مع مثل هذه المواقف.

تصريحات خاصة لـFilGoal.com من نجوم الهلال السابقين عن إصابة سالم الدوسري وميتروفيتش وغيابهم عن مواجهة مانشستر سيتي

في البداية تطرقنا لأحد نجوم الكرة السعودية سلطان السعود لاعب الهلال السعودي سابقًا وتدرج من فريق الشباب إلى الفريق الأول واستمر مع الهلال حتى عام 2009.

قال سلطان السعود في تصريحات لـFilGoal.com: "غياب سالم الدوسري وميتروفيتش مؤثر بشكل كبير، ثنائية كبيرة ومثالية، خاصة قائد الفريق سالم الذي لا يعتبر غيابه لا يعوض أبدًا وتأثيرة سيعود على الفريق هجوميًا ودفاعيًا..

وتطرقنا إلى إبراهيم الجوير أحد نجوم نادي الهلال السعودي وشارك مع الهلال في عدد مباريات وصل إلى 24 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف مع الفريق السعودي وكان يشغل مركز خط الوسط.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "غياب قائدنا سالم الدوسري مؤثر بشكل كبير، انه يعتبر أهم عنصر في الفريق ودائمًا ما تجده في المهام الدفاعية والهجومية، غيابه مع ميتروفيتش في هذه المباراة مؤلم بشكل كبير لكن عودنا الهلال أن الفريق لا يقف على أحد وقادرين على تخطي هذه العواقب".

تاريخ مواجهات الهلال مع الأندية الإنجليزية "فأل حسن" لـ الهلال

واجه الهلال الأندية الإنجليزية في 8 مناسبات، بين الودي والرسمي بكأس العالم للأندية، الشيء المثير أن تاريخ المواجهات المباشرة يبتسم للهلال، لكن النتيجة الأكبر كانت على الهلال.

البداية كانت أمام نوتنجهام فورست عام 1982 انتهت بهزيمة ثقيلة وكبيرة للهلال بنتيجة 8-0.

واجه الهلال مانشستر يونايتد في ودية اعتزال سامي الجابر وحقق الهلال انتصار بنتيجة 3-2.

بينما في 2009 كانت المواجهة الثالثة للهلال مع الأندية الإنجليزية أمام برمنجهام سيتي وانتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل لا شيء.

وفي 2012 واجه الهلال مانشستر سيتي وتمكن الهلال من الانتصار بنتيجة 1-0.

وتأتي المواجهة الخامسة بين الهلال وتشيلسي في فبراير بالدور نصف نهائي لكأس العالم للأندية وحقق البلوز الانتصار بنتيجة 1-0.

وأغسطس 2022 حقق الهلال انتصار كبير على نوتنجهام فورست بسداسية مقابل هدف.

اما ديسمبر 2022 واجه الهلال نيوكاسل في ودية سوبر الدرعية تمكن نيوكاسل من تحقيق انتصار كبير بسداسية على الفريق السعودي.

ليصبح إجمالي مواجهات الهلال مع الأندية الإنجليزية 4 انتصارات للهلال و3 هزائم للفرق الإنجليزية.

وتعتبر مباراة السهرة هي الثانية بشكل رسمي بين الهلال وفريق إنجليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي في كأس العالم للأندية 2022 بالدور نصف النهائي.

ويبقى السؤال المهم لمن ستكون الغلبة في سهرة اليوم بين الهلال ومانشستر سيتي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية؟