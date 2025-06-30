برشلونة ينتظر.. أستون فيلا يحسم موقفه النهائي من شراء راشفورد

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن موقف أستون فيلا النهائي من التعاقد مع ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذي أعير في النصف الثاني من الموسم الماضي للفيلانز.

وأكد أستون فيلا عدم تفعيله لحق شراء ماركوس راشفورد مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وبذلك يعود اللاعب إلى مانشستر يونايتد الذي ينوي بيعه بنفس السعر.

ويستعد برشلونة للتفاوض مع مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة وفقا للتقارير الصحفية.

وأفاد الصحفي بن جاكوبس، أن راشفورد يعتبر هدف رئيسي للفريق الكتالوني، بطلب خاص من الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة.

ويبحث نادي برشلونة على التعاقد مع راشفورد على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكن اليونايتد يريد الحصول على شرط إلزامية الشراء الصيف القادم.

ويمتلك راشفورد العديد من العروض، لكن لاعب مانشستر يونايتد ينتظر برشلونة حتى اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات.

ويستعد مهاجم مانشستر يونايتد للتنازل عن مركز المهاجم الصريح والمشاركة كجناح، وذلك من أجل الانتقال لبرشلونة.

ويمتد عقد راشفورد مع اليونايتد حتى صيف 2028.

وأعار مانشستر يونايتد مهاجم الفريق يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وقدم أداء كبيرا تحت قيادة أوناي إيمري.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا في 35 مباراة، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصناعة 8 أهداف.