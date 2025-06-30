رومانو: ريال مدريد لن يعيد نيكو باز هذا العام ولكن

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

نيكو باز

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن تطورات إمكانية عودة نيكو باز لاعب كومو إلى ريال مدريد.

وقال رومانو إن ريال مدريد لن يفعل حق إعادة الشراء في العام الحالي، ليبقى لعام آخر في كومو.

وانتقل باز إلى كومو من فريق ريال مدريد الثاني مباشرة مقابل 6 ملايين يورو.

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ويحتفظ الميرينجي بحق إعادة الشراء لعامين آخرين، حيث يمكنه تفعيل الخيار في صيف 2026 مقابل 9 ملايين يورو.

كذلك يمكنه تفعيل الخيار ذاته في صيف 2027، ولكن مقابل 10 ملايين.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ظهر بمستوى مميز مع كومو في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنقضي.

ولعب باز 35 مباراة من أصل 38 في الدوري الإيطالي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبدأ نيكو باز في فريق الناشئين مع نادي تيرنيفي الإسباني، قبل أن ينتقل إلى ناشئي ريال مدريد.

وتم تصعيده للفريق الثاني في ريال مدريد "كاستيا" في عام 2023 قبل أن ينتقل إلى كومو الإيطالي في 2024.

واحتل كومو المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

نيكو باز ريال مدريد كومو الدوري الإيطالي
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