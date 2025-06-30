هاوسن: لا أهتم كثيرا بآراء الجماهير.. ويمكننا الفوز على يوفنتوس

أوضح دين هاوسن لاعب ريال مدريد أنه لا يهتم كثيرا بآراء الجماهير بشأن مستواه.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

وقال اللاعب الهولندي للصحفيين: "مستعدون لمواجهة يوفنتوس ويمكننا الفوز، لا أهتم كثيرا بالآراء وأركز على اللعب، آمل أن نتمكن من تحسين أدائنا".

وأضاف "لا أهتم كثيرا بإشادات الجماهير بي بعد بدايتي مع الفريق، وكذلك لا أتابع الرسائل التي تصلني، أنا سعيد أن الجماهير تراني أؤدي بشكل جيد، لكن هناك مجال للتحسن".

وأنهى حديثه قائلا: "الجوائز المالية حافز في كأس العالم للأندية؟ لا، نلعب من أجل فخر الفوز بكل مباراة، نريد رفع اللقب، نحن ريال مدريد وعلينا دائما التتويج بكل البطولات التي نلعب فيها".

وتكون اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في أكاديمية مالاجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس تحت 17 عاما مقابل 470 ألف يورو في صيف 2021.

واستمر في يوفنتوس حتى لعب رفقة الفريق الأول وخرج معارا إلى روما ليلعب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وعقب انتهاء إعارته انتقل بشكل نهائي إلى بورنموث مقابل 19 مليون يورو.

وفي الصيف الجاري انضم إلى ريال مدريد مقابل 62.5 مليون يورو.