تقرير: فلاهوفيتش يرفض عرضا من أهلي جدة بضعف راتبه

رفض دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس عرضا من أهلي جدة للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة جيورنالي الإيطالية، فإن فلاهوفيتش رفض عرضا من أهلي جدة براتب سنوي 20 مليون يورو ويعتبر ضعف ما يتقاضاه حاليا في يوفنتوس.

وأفادت الصحيفة أن النادي الإيطالي محبط من رفض فلاهوفيتش الذي يريد التخلص منه.

وكانت صحيفة ماركا كشفت في وقت سابق أن المهاجم الصربي يستهدف الرحيل مجانا من البيانكونيري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يعلم أن ناديه يريد التخلص منه خلال ميركاتو الحالي لتعزيز صفوف الفريق.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في صيف 2026.

ويشارك المهاجم الصربي كاحتياطي كثيرًا منذ مجيء الفرنسي راندال كولو مواني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وخاض مع الفريق الإيطالي بالموسم الحالي 44 مباراة، تمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 5 أهداف.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، وذلك بعدما احتل اليوفي المركز الثاني في المجموعة السابعة التي ضمت كل من: مانشستر سيتي، والوداد، والعين.