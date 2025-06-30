يجنب الكبار الصدام المبكر.. تعديل في نظام كأس ملك إسبانيا

كشفت إذاعة كادينا سير عن تغيير في نظام كأس ملك إسبانيا للموسم الحديد 2025-2026.

وينص التعديل الجديد على أن أندية كأس السوبر الـ 4 لن تواجه بعضها البعض في البطولة حتى الدور ربع النهائي.

وكان النظام السابق يجنبهم المواجهة في دور الـ 32 فقط.

الرباعي يتكون من برشلونة بطل الدوري والكأس، وريال مدريد وصيف المسابقتين، وأتلتيكو مدريد ثالث الدوري، وأتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

والتقى برشلونة مع ريال مدريد في نهائي الكأس وفاز 3-2، وقبلها في نصف النهائي التقى مع أتلتيكو مدريد وفاز بمجموع المباراتين 5-4.

أما أتلتيك بلباو فكان قد ودع دور الـ 16 على يد أوساسونا.

فرق السوبر العام الماضي كانت برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو ومايوركا، ولكن لم تحدث أي مواجهات بينهم قبل نصف النهائي على كل حال، حيث خرج مايوركا على يد بونتيفيدرا المغمور بالخسارة 3-0 في دور الـ 32.

برشلونة هو الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 32 لقبا، يليه أتلتيك بلباو برصيد 24 لقبا، ويأتي ريال مدريد ثالثا بـ 20 لقبا.

وهم المتوجون بآخر 3 نسخ على الترتيب: برشلونة 2025 - بلباو 2024 - ريال مدريد 2023.

أتلتيكو مدريد هو رابع الفائزين بهذه البطولة تاريخيا برصيد 10 ألقاب، آخرهم في 2013.