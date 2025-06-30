كرة يد - باريس سان جيرمان يعلن ضم عبد الرحمن فيصل

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

تكريم عبد الرحمن فيصل لاعب يد الأهلي

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم عبد الرحمن فيصل لاعب النادي الأهلي لكرة اليد.

ويلعب فيصل مع الفريق بالموسم المقبل 2025/2026.

وكان الأهلي قد أعلن من قبل انضمام عبد الرحمن فيصل لباريس سان جيرمان.

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ومن المقرر أن يتولى ستيفان مادسن مدرب الأهلي السابق تدريب باريس سان جيرمان بالموسم المقبل.

وفاز الأهلي في 2024-25 فاز بـ 6 ألقاب بواقع 3 محلية و3 قارية وهي: دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس الكؤوس والسوبر الإفريقي.

ولم يكتف الأهلي بذلك بل حصد برونزية تاريخية بالفوز على برشلونة في كأس العالم لكرة اليد كأول فريق غير أوروبي ينتصر على برشلونة تحت قيادة ستيفان مادسن المدير الفني.

باريس سان جيرمان الأهلي عبد الرحمن فيصل
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