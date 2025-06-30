التضارب مستمر.. خبر فشل صفقة ويليامز "مسرب من داخل برشلونة" لأغراض شخصية

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - أتليتك بلباو

يستمر تضارب الأنباء في الصحافة الكتالونية عن صفقة انتقال نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو إلى برشلونة.

البداية أتت صباحا بخبر من فيرناندو بولو صحفي موندو ديبورتيفو، الذي زعم توقف صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة بسبب مطالبة اللاعب بضمانات مكتوبة لتسجيله وهو ما لم يقبله النادي.

ووفقا لرواية بولو فإن الطرفان توصلا لاتفاق شفهي بالفعل ولكن الأزمة وقعت حين جاء وقت تحويل الاتفاق إلى عقود رسمية.

أخبار متعلقة:
"لهجة اللاعب تغيرت".. موندو ديبورتيفو: تعثر مفاوضات برشلونة لضم نيكو ويليامز سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة سبورت: كريستنسن حسم مستقبله مع برشلونة موندو ديبورتيفو - إن رحل تير شتيجن.. الكشف عن المرشح الأول لشارة قيادة برشلونة

على الجانب الآخر، رد الصحفي جيرارد روميرو قائلا: "هدوء.. العقود جاهزة. خبر بولو سربه أحد الأشخاص داخل النادي".

وأوضح "هناك بعض الأشخاص في النادي يريدون لويس دياز بدلا من نيكو.. وهؤلاء الأشخاص ليسوا (المدرب) هانزي فليك أو (المدير الرياضي) ديكو".

واختتم "هناك العديد من الأصوات داخل النادي وكل صوت يريد أن يؤثر على التعاقدات من وجهة نظره".

وكان نادي أتليتك بلباو أصدر بيانا يوم الخميس الماضي للإعلان عن عقده اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني، وتساءل عن مدى قدرة نادي برشلونة على إبرام صفقات واستقطاب لاعبين، في إطار سياسة اللعب المالي النظيف.

ويرتبط بلباو بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يراقب نادي بايرن ميونيخ وضع اللاعب، ويواصل الضغط من أجل التعاقد معه

وأعلن بايرن أنه لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وألمحت الصحيفة إلى أن علاقة بلباو ببرشلونة ضعيفة، وأن أتليتك بلباو لن يكترث كثيرًا بانتقاله إلى بايرن ميونيخ مقارنة بانتقاله إلى كامب نو.

نيكو ويليامز برشلونة أتلتيك بلباو الدوري الإسباني
نرشح لكم
برشلونة ينتظر.. أستون فيلا يحسم موقفه النهائي من شراء راشفورد ميلان يعلن رحيل فلورينزي كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع جنش لمدة موسم أتليتكو مدريد يعلن رحيل أزبيليكويتا وماندافا رومانو: تامي أبراهام إلى بشكتاش "لهجة اللاعب تغيرت".. موندو ديبورتيفو: تعثر مفاوضات برشلونة لضم نيكو ويليامز جيرو يعلن انضمامه إلى ليل: أتمنى إفادة الفريق.. وأتوقع سعادة الفرنسيين بعودتي أنا وبوجبا خبر في الجول - الكوكي يطلب ضم بلحسيني لاعب شباب قسنطينة.. وإدارة المصري تبدأ المفاوضات
أخر الأخبار
برشلونة ينتظر.. أستون فيلا يحسم موقفه النهائي من شراء راشفورد 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: ريال مدريد لن يعيد نيكو باز هذا العام ولكن 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاوسن: لا أهتم كثيرا بآراء الجماهير.. ويمكننا الفوز على يوفنتوس 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: فلاهوفيتش يرفض عرضا من أهلي جدة بضعف راتبه ساعة | الكرة الأوروبية
كارباخال: أصبحت جاهزا للعب.. ومستعد للمشاركة حتى كحارس مرمى ساعة | كأس العالم للأندية
يجنب الكبار الصدام المبكر.. تعديل في نظام كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
محمد شوقي مديرا فنيا لـ زد ساعة | الدوري المصري
كرة يد - باريس سان جيرمان يعلن ضم عبد الرحمن فيصل 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508357/التضارب-مستمر-خبر-فشل-صفقة-ويليامز-مسرب-من-داخل-برشلونة-لأغراض-شخصية