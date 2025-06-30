التضارب مستمر.. خبر فشل صفقة ويليامز "مسرب من داخل برشلونة" لأغراض شخصية

يستمر تضارب الأنباء في الصحافة الكتالونية عن صفقة انتقال نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو إلى برشلونة.

البداية أتت صباحا بخبر من فيرناندو بولو صحفي موندو ديبورتيفو، الذي زعم توقف صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة بسبب مطالبة اللاعب بضمانات مكتوبة لتسجيله وهو ما لم يقبله النادي.

ووفقا لرواية بولو فإن الطرفان توصلا لاتفاق شفهي بالفعل ولكن الأزمة وقعت حين جاء وقت تحويل الاتفاق إلى عقود رسمية.

على الجانب الآخر، رد الصحفي جيرارد روميرو قائلا: "هدوء.. العقود جاهزة. خبر بولو سربه أحد الأشخاص داخل النادي".

وأوضح "هناك بعض الأشخاص في النادي يريدون لويس دياز بدلا من نيكو.. وهؤلاء الأشخاص ليسوا (المدرب) هانزي فليك أو (المدير الرياضي) ديكو".

واختتم "هناك العديد من الأصوات داخل النادي وكل صوت يريد أن يؤثر على التعاقدات من وجهة نظره".

وكان نادي أتليتك بلباو أصدر بيانا يوم الخميس الماضي للإعلان عن عقده اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني، وتساءل عن مدى قدرة نادي برشلونة على إبرام صفقات واستقطاب لاعبين، في إطار سياسة اللعب المالي النظيف.

ويرتبط بلباو بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يراقب نادي بايرن ميونيخ وضع اللاعب، ويواصل الضغط من أجل التعاقد معه

وأعلن بايرن أنه لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وألمحت الصحيفة إلى أن علاقة بلباو ببرشلونة ضعيفة، وأن أتليتك بلباو لن يكترث كثيرًا بانتقاله إلى بايرن ميونيخ مقارنة بانتقاله إلى كامب نو.