ميلان يعلن رحيل فلورينزي

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 16:56

كتب : FilGoal

أليساندور فلورينزي

ودّع نادي ميلان الظهير الأيمن أليساندرو فلورينزي بنهاية عقده.

وأوضح ميلان أن رحلة اللاعب مع الروسونيري انتهت.

ودّع ميلان فلورينزي في مقطع مصور بعنوان: "قائد داخل الملعب وخارجه: شكرًا لك على كل شيء".

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وفاز فلورينزي بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي بقميص الروسونيري.

وغاب الدولي الإيطالي عن الكثير من المباريات بسبب الإصابات.

ولعب فلورينزي مع الفريق الأول لروما منذ 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا.

وقضي موسما واحدا مع الفريق الإسباني ثم عاد إلى روما الذي قرر إعارته إلى باريس سان جيرمان.

ومن ثم انتقل لميلان الذي لعب معه 4 مواسم.

وساهم فلورينزي العام الماضي في الفوز مع إيطاليا بلقب يورو 2020.

أليساندرو فلورينزي ميلان
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