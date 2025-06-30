خبر في الجول - يانيك فيريرا يقترب من قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق.. وخطوة تؤجل الإعلان

اقترب البلجيكي يانيك فيريرا من تولي منصب المدير الفني الجديد لـ الزمالك خلفا لـ أيمن الرمادي.

وكان الزمالك يبحث عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنقضي.

وعلم FilGoal.com أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

ويجري الزمالك مفاوضات في الساعات الأخيرة مع اسم آخر يضعه كأولوية، ولكين إن لم تكلل المفاوضان بينهما بالنجاح، فستكون الحل الجاهز هو التعاقد مع فيريرا.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.