كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع جنش لمدة موسم

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش" - المصري ضد مودرن سبورت

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع محمود عبد الرحيم "جنش" في صفقة انتقال حر.

محمود جنش

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وانتهى عقد جنش مع فريق مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الاتحاد السكندري اقترب من التعاقد مع جنش في صفقة انتقال حر.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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وكشف الاتحاد في بيان رسمي له عن تفاصيل التعاقد مع جنش "أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضي واحد".

وأضاف الاتحاد "جاء التعاقد مع جنش وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026".

وأتم "أجرى الحارس جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الجهاز الطبي، وكل التوفيق والأمنيات الطيبة لحارسنا الجديد جنش مع زعيم الثغر".

ولعب جنش لصفوف مودرن سبورت "فيوتشر بمسماه القديم" لمدة 4 مواسم قادما من الزمالك في صيف 2021.

وخاض الحارس صاحب الـ38 عاما، الموسم الماضي 19 مباراة في الدوري، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 8 مباريات .

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وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

ويخوض الاتحاد السكندري معسكر الإعداد لمدة 12 يوما استعدادا للموسم بدءًا من اليوم، حتى الجمعة 11 يوليو.

ويضم حراسة مرمى الاتحاد 3 حراس، وهم صبحي سليمان، وعمرو خليل، وأحمد دعدور، فيما رحل المهدي سليمان بعد نهاية عقده مع النادي السكندري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع المهدي سليمان لضمه في صفقة انتقال حر.

محمود عبد الرحيم جنش الاتحاد السكندري
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