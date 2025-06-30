جناح الهلال: يجب أن نقلل الأخطاء أمام سيتي حتى نحقق الهدف المنشود

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:43

كتب : FilGoal

مالكوم - الهلال - سالزبورج

شدد البرازيلي مالكوم أوليفيرا جناح الهلال على أن فريقه عليه تقليل الأخطاء أمام مانشستر سيتي حتى يتمكن من خطف تذكرة التأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة سيتي في دور الـ16 فخر الثلاثاء.

وقال مالكوم في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "يجب العمل على أنفسنا كلاعبين من أجل الظهور بشكل لائق خاصة على المستوى الدفاعي للحد من خطورة المنافس في هذه المواجهة".

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وأضاف "يجب أن نقلل الأخطاء في هذه المباراة حتى يتم تحقيق الهدف المنشود منها".

وأتم "علينا استغلال كافة الفرص التي ستتاح لنا في هذه المباراة من أجل الخروج بنتيجة مشرفة".

ويعاني الهلال من إصابات بعض اللاعبين، في مقدمتهم سالم الدوسري، قائد الفريق، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ستغيبه عن المتبقي من البطولة، إضافة إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي لم يشارك حتى الآن للإصابة، وياسر الشهراني لعدم الجاهزية الفنية.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بفضل تعادليه مع ريال مدريد وسالزبورج، بالإضافة إلى فوزه على باتشوكا المكسيكي.

الهلال مانشستر سيتي مالكوم
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