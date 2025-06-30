الولاية الثانية.. أم صلال يعلن عودة كارتيرون لقيادة الفريق

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:33

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون

أعلن نادي أم صلال القطري عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق مجددا.

ورحل كارتيرون عن قيادة أم صلال في نوفمبر الماضي ليقود فريق سباهان التركي في تجربة قصيرة حتى نهاية الموسم المنقضي.

وكشف نادي أم صلال بشكل رسمي عن تولي باتريس كارتيرون قيادة الفريق في الموسم المقبل.

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وتولى كارتيرون قيادة أم صلال القطري في الولاية الأولى منذ يوليو 2023 حتى نوفمبر 2024.

وقاد خلالها الفريق في 45 مباراة بينهم 13 هذا الموسم، وحقق الفريق القطري تحت قيادته 5 انتصارات مقابل 6 هزائم وتعادلين في الموسم الجاري.

ورحل كارتيرون عن أم صلال في نهاية نوفمبر الماضي من أجل تدريب سباهان الإيراني.

وسبق لكارتيرون قيادة كل من مازيمبي ووادي دجلة والأهلي والزمالك والرجاء ومنتخب مالي والنصر والاتفاق السعوديين.

الدوري القطري أم صلال باتريس كارتيرون
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