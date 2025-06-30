أتليتكو مدريد يعلن رحيل أزبيليكويتا وماندافا

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني رحيل ثنائي الفريق سيزار أزبيليكويتا، ورينيلدو ماندافا.

ونشر أتليتكو فيديو لأبرز محطات الدولي الإسباني أزبيليكويتا مع أتليتكو مدريد، وكذلك فيديو آخر للمدافع الموزمبيقي.

وكتب النادي المدريدي على الفيديو رسالة وداع لمدافع الفريق: "شكرا أزبيليكويتا على الالتزام والقيادة خلال رحلته مع النادي، تمنياتنا له بالتوفيق في التحدي القادم".

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كما ودع النادي المدافع الموزمبيقي رينيلدو ماندافا: "شكرًا جزيلاً لك رينيلدو على شرفك وتفانيك طوال فترة وجودك في أتليتكو."

وكتب أزبيليكويتا، رسالة وداع إلى ناديه "بعد موسمين حان الوقت لأقول وداعا، رغم أن فترتي مع النادي كانت قصيرة، ولكنها كانت مليئة بالالتزام والإخلاص والتعلم".

وأضاف الظهير الأيمن الإسباني "منذ اليوم الأول شعرت بالترحاب، كنت محظوظا بشدة بمشاركة يومياتي مع زملائي داخل وخارج الملعب، شكرا لهم جميعا لأنهم جعلوني أشعر بأنني جزء من العائلة منذ اللحظة الأولى".

وأكمل "أود أيضا أن أشكر كل الأشخاص الذين يعملون في النادي، والجماهير على دعمها الكبير، حاولت الدفاع عن النادي بكل شجاعة ومن قلبي في كل الأوقات".

وأتم "رغم أنني كنت أحب المساهمة في تحقيق الألقاب، ولكن شكرا لإتاحة الفرصة لي لعيش هذه التجربة، وأتمنى لكم التوفيق في القادم".

ولعب أزبيليكويتا، البالغ من العمر 35 عاما، 20 مباراة الموسم الماضي في كافة البطولات، ونجح في تسجيل هدف وحيد.

أما الموزمبيقي ماندافا صاحب الـ31 عاما، فانضم إلى أتليتكو مدريد قادما من ليل الفرنسي في يناير 2022.

وخاض ماندافا الموسم الماضي 30 مباراة في كافة البطولات.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان وبوتافوجو، والتي ضمت إلى جانبهم سياتل واندرز.

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