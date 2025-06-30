رومانو: تامي أبراهام إلى بشكتاش

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:17

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - ميلان - إنتر

أصبح تامي أبراهام مهاجم روما قريبا من الانتقال إلى بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح رومانو أن بشكتاش توصل إلى اتفاق شفهي لضم تامي أبراهام من روما بعقد دائم.

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو، وفقا لرومانو.

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ومن المتوقع أن يوقع المهاجم الإنجليزي على عقد يربطه بالفريق التركي لمدة 4 مواسم.

يوم الأحد، أعلن نادي ميلان رحيل تامي أبراهام عن الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من روما.

وظهر أبراهام في 44 مباراة مع ميلان.

وسجل تامي 10 أهداف وصنع 7.

وتوج المهاجم الإنجليزي مع ميلان بكأس السوبر الإيطالي.

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في الصيف الماضي، أعلن نادي ميلان التعاقد مع تامي أبراهام لاعب روما، وعلى الجانب الآخر رحل أليكسيس سالميكرس إلى روما.

وجاء إعلان الناديان أن الصفقة التبادلية على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.

ولعب المهاجم الإنجليزي مع روما إجمالا 120 مباراة وسجل 37 هدفا وصنع 13 آخرين.

وتعرض أبراهام لعدة إصابات مع روما منذ انضمامه له في 2021-2022 وقضى 330 يوما مصابا، وغاب عن 51 مباراة.

تامي أبراهام بشكتاش روما ميلان
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