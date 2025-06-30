هل تقام في الشتاء؟ ذا جارديان: قطر تبدأ مفاوضات استضافة كأس العالم للأندية 2029

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

أجرى مسؤولون قطريون محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة قطر كأس العالم للأندية 2029.

وكانت قطر قد سبق لها استضافة كأس العالم للمنتخبات 2022 والتي أقيمت في الشتاء بسبب الطقس.

وكشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية عن احتمالية نقل النسخة المقبلة إلى الشتاء في ديسمبر بسبب طلب قطر استضافة البطولة.

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وأشار التقرير إلى أن مسؤولين من قطر قد أجروا محادثات مع مسؤولين من فيفا بشأن استضافة مونديال 2029.

وأوضح التقرير أنه حال تم اختيار قطر لاستضافة البطولة قد يتضمن ذلك نقلها إلى فصل الشتاء مما يعني صدام متوقع مع الاتحادات الأوروبية بسبب الموسم المحلي.

وكشفت ذا جارديان أن الترتيبات اللوجستية المقترحة للبطولة قد تناسب فيفا مع استخدام الملاعب لتقليل تكاليف التنظيم والسفر الداخلي للجماهير للتنقل بين الملاعب.

وبدأت الدول المختلفة في دراسة استضافة كأس العالم للأندية 2029

وتقام البطولة لأول مرة في التاريخ بنظام 32 فريقا، في النسخة الحالية الجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتزم فيفا الحفاظ على هذا النظام الجديد لتقام البطولة كل 4 سنوات، بجانب إقامة كأس إنتركونتيننتال سنويا.

وذكرت تقارير سابقة عن اهتمام دول أمريكا وإسبانيا والمغرب والبرازيل باستضافة كأس العالم للأندية 2029.

وكان الاتحاد البرازيلي فقط من أعلن بشكل رسمي عن رغبته في استضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية عن طريق سمير شود رئيس الاتحاد.

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