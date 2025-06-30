"لهجة اللاعب تغيرت".. موندو ديبورتيفو: تعثر مفاوضات برشلونة لضم نيكو ويليامز

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تعثر مفاوضات برشلونة مع أتليتك بلباو لضم جناح الفريق نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورغم توصل اللاعب ونادي برشلونة لاتفاق شفهي، إلا أن المفاوضات تعثرت بين النادي وفيليكس تينتا وكيل اللاعب في الأيام الأخيرة.

وزعمت الصحيفة أن طلبات الوكيل المرتفعة أدت إلى توقف المفاوضات، رغم الاتفاق المبدئي مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الشفهي بين اللاعب وبرشلونة تضمن توقيع اللاعب لمدة 6 مواسم، وكذلك تم الاتفاق على الراتب.

ويريد نيكو ويليامز عدم تكرار نفس تجربة داني أولمو وباو فيكتور، ويطلب ضمانا لذلك في العقد مع طلبات محددة بشروط يعتبرها نادي برشلونة غير مقبولة ولم يتم صياغتها في المحادثات الأولية، بحسب موندو ديبورتيفو.

ورغم ذلك أوضحت الصحيفة "برشلونة قدم كل الضمانات بأنه وضعه في اللعب المالي النظيف سيتحسن وأن النادي سيتمكن من تسجيله، ولكن لم يكن ذلك كافيا للاعب، وهذا لم يلق استحساسنا لدى النادي، خاصة أن لهجة الحديث في هذا الشأن ارتفعت بشكل غير مفهوم مقارنة بالمحادثات الأولية التي أظهر فيها اللاعب ثقة تامة في النادي".

وكان نادي أتليتك بلباو أصدر بيانا يوم الخميس الماضي للإعلان عن عقده اجتماعا مع رابطة الدوري الإسباني، وتساءل عن مدى قدرة نادي برشلونة على إبرام صفقات واستقطاب لاعبين، في إطار سياسة اللعب المالي النظيف.

ويرتبط بلباو بعقد مع أتلتيك بلباو حتى 30 يونيو 2027، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي 64 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، يراقب نادي بايرن ميونيخ وضع اللاعب، ويواصل الضغط من أجل التعاقد معه

وأعلن بايرن أنه لا يمانع في دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وألمحت الصحيفة إلى أن علاقة بلباو ببرشلونة ضعيفة، وأن أتليتك بلباو لن يكترث كثيرًا بانتقاله إلى بايرن ميونيخ مقارنة بانتقاله إلى كامب نو.