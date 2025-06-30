مدافع الهلال: سنحاول خطف بطاقة التأهل أمام سيتي رغم صعوبة اللقاء
الإثنين، 30 يونيو 2025 - 14:28
كتب : FilGoal
يدرك حسان تمبكتي مدافع الهلال السعودي مدى صعوبة المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الهلال لمواجهة سيتي في دور الـ16 فخر الثلاثاء.
وقال تمبكتي في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "المباراة ستكون صعبة وليست على الدفاع فقط، فالفريق كاملاً يدافع ويهاجم معاً".
وأضافغ "أتمنى أن يحالفنا التوفيق ونخطف بطاقة التأهل".
وأكمل "مانشستر سيتي فريق كبير وصعب، لكن سيموني إنزاجي منحنا التعليمات ونقاط القوة والضعف لديهم".
وأتم "سنطبّق هذه التعليمات في المباراة ونقدم أفضل عطاءاتنا".
وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بفضل تعادليه مع ريال مدريد وسالزبورج، بالإضافة إلى فوزه على باتشوكا المكسيكي.
نرشح لكم
تقرير إماراتي: خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من مكافأة العين بسبب الضرائب الأمريكية جناح الهلال: يجب أن نقلل الأخطاء أمام سيتي حتى نحقق الهدف المنشود هل تقام في الشتاء؟ ذا جارديان: قطر تبدأ مفاوضات استضافة كأس العالم للأندية 2029 إبراهيموفيتش: ميسي يلعب بين تماثيل في إنتر ميامي.. واللاعبون لا يتحركون بدون كرة الهلال يستعيد الجوير قبل مواجهة سيتي.. ويوزع تذاكر مجانية على جماهيره مرموش: كأس العالم للأندية أسهمت في بناء الكيمياء بين لاعبي سيتي بعد الخروج من كأس العالم للأندية.. بوتافوجو يعلن إقالة مدربه إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام.. كرة القدم اختلفت بسببه