مدافع الهلال: سنحاول خطف بطاقة التأهل أمام سيتي رغم صعوبة اللقاء

يدرك حسان تمبكتي مدافع الهلال السعودي مدى صعوبة المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة سيتي في دور الـ16 فخر الثلاثاء.

وقال تمبكتي في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "المباراة ستكون صعبة وليست على الدفاع فقط، فالفريق كاملاً يدافع ويهاجم معاً".

وأضافغ "أتمنى أن يحالفنا التوفيق ونخطف بطاقة التأهل".

وأكمل "مانشستر سيتي فريق كبير وصعب، لكن سيموني إنزاجي منحنا التعليمات ونقاط القوة والضعف لديهم".

وأتم "سنطبّق هذه التعليمات في المباراة ونقدم أفضل عطاءاتنا".

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 بفضل تعادليه مع ريال مدريد وسالزبورج، بالإضافة إلى فوزه على باتشوكا المكسيكي.