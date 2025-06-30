مدرب فرانكفورت يتحدث عن تأثير رحيل مرموش عن فريقه في منتصف الموسم

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

تحدث دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت عن كيفية تعامل فريقه على المستوى الفني عقب رحيل المهاجم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي.

وانتقل مرموش إلى سيتي بعدما تألق في النصف الأول من الموسم مع فرانكفورت الذي احتل المركز الثالث في الدوري الألماني خلال العطلة الشتوية، بفضل 15 هدفًا و9 تمريرات حاسمة لمرموش في 17 مباراة.

وقال توبمولر في تصريحات لقناة ناديه: "ليس لديّ تشكيلة مفضلة، في نهاية المطاف، يعتمد الأمر دائمًا على اللاعبين الموجودين في تشكيلتك، أو من يكون في قمة مستواه حاليًا".

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وأضاف بدأنا موسم 2024-2025 بتشكيلة 3-4-3 مع عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي في الأمام".

وتابع "كنا نعلم أن كل منهما كان يعمل بشكل أفضل عندما يتشارك مع الآخر في الهجوم، في بعض الأحيان حين كنا نلعب بطريقة 3-4-3، حيث كان عمر يتراجع قليلا إلى الخلف، لكن كنت أعلم أنه من الأفضل اللعب بهما في الهجوم".

وأكمل "نتيجةً لذلك، عانى ماريو جوتزه قليلًا لأن ذلك أجبره على التحرك على الأطراف أكثر. لكن عندما تركنا مرموش، قررنا إعادة ماريو إلى الوسط في طريقة 4-2-3-1.

وأتم "نجحت هذه الطريقة بشكل كبير، وكان اللاعبون في حالة بدنية وذهنية جيدة، مما مكّننا من تغيير طريقتنا خلال المباريات".

ونجح الفريق بشكل رائع لدرجة أنه أنهى الموسم في المركز الثالث، متأهلاً بذلك إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفضل ترتيبه في الدوري.

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