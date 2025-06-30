استبعاد أحدهما.. يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس وليون في الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل 2025 - 2025.

وتمنع لوائح الاتحاد الأوروبي مشاركة فريقين لنفس المالك في البطولة ذاتها، وفقا للمادة رقم 5 من لوائح مسابقات أندية الاتحاد الأوروبي.

جون تكستور الذي يملك 43% من أسهم نادي كريستال بالاس يملك أيضا نادي أولمبيك ليون وأيضا بروندبي الدنماركي.

وأوضح يويفا في بيان رسمي اليوم الإثنين: "قررت الهيئة الحاكمة الأوروبية تأجيل تقييمها لقضية ملكية الأندية المتعددة التي تشمل ليون وكريستال بالاس، بعد أن توصل ليون إلى اتفاق تسوية من شأنها استبعاده من المنافسة الأوروبية الموسم المقبل".

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي.

وأشار يويفا إلى أن ليون توصل إلى تسوية من شأنها استبعاده من المنافسة الأوروبية الموسم المقبل إذا هبط إلى دوري الدرجة الثانية بسبب صعوبات مالية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو، وحصل النادي على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الأدلة الكافية التي تؤكد حل جزء منها.

وبذلك يقترب كريستال بالاس من ضمان مكانه في ثاني مسابقة للأندية في أوروبا بفضل فوزه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي مايو الماضي.

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "قررت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية على الأندية تأجيل تقييمها لقضية ملكية الأندية المتعددة التي تشمل أولمبيك ليون وكريستال بالاس."

وأضاف البيان "يتعلق هذا التأجيل بالتزام نادي أولمبيك ليون باتفاقية التسوية المبرمة مع الغرفة الأولى لهيئة مراقبة السلوك المالي بسبب خرقه لمتطلبات الاستدامة المالية."

وأكمل "وفي إطار هذه التسوية، وافق نادي أولمبيك ليون على الاستبعاد من مسابقات الأندية الأوروبية لموسم 2025/26 في حال أكدت الهيئة الفرنسية (DNCG) هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية.

وأتم "سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن قضية ملكية الأندية المتعددة واتفاقية التسوية هذه في الوقت المناسب."

وتنص المادة الخامسة من لوائح المسابقات الخاصة بالأندية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أنه اعتبارًا من 1 مارس يجب على الأندية التي ترغب في التأهل موسم 2025/ 26 أن تكون قادرة على إثبات عدم وجود فرد أو كيان قانوني لديه سيطرة أو نفوذ على أكثر من نادٍ واحد يشارك في نفس المسابقة.

وفي حالة فشل ناديين أو أكثر في استيفاء المعايير، فلن يمكن إدخال سوى نادي واحد.

وتعد فرصة النادي الفرنسي أفضل نظرا لاحتلاله المركز السابع في الدوري مقابل المركز الـ 11 لكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وهو ما يعطي الأولوية لليون ليشارك.

وقال ليون في بيان إن اتفاق التسوية الذي وقعه مع الهيئة المالية والرقابة على الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني أن النادي "يمكنه بالتالي المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، شريطة الوصول لنتيجة إيجابية للاستئناف ضد قرار هبوطه إلى الدرجة الثانية".

ووفقا لذلك فإن مشاركة ليون تتوقف على نجاح استئنافه.

ولكن ما هو غير واضح هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يسمح بمشاركة بالاس أيضًا إذا كان راضيًا عن استيفاء المتطلبات بموجب قواعد ملكية الأندية المتعددة - أو يسمح بمشاركة بالاس فقط إذا تم تأكيد هبوط ليون.