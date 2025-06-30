الهلال يستعيد الجوير قبل مواجهة سيتي.. ويوزع تذاكر مجانية على جماهيره

شارك مصعب الجوير، لاعب وسط الهلال في التدريب الجماعي، فجر الإثنين، بعد غيابه بسبب كدمة في الركبة عن التدريبين الماضيين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويستعد الهلال لملاقاة مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية فجر الثلاثاء.

فيما استمر غيابُ الثلاثي سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش وعبد الإله المالكي عن التحضيرات الميدانية بسبب إصاباتهم.

وخاض الفريق في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي وصل إليها الأحد قادمًا من ناشفل، آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة مانشستر سيتي، فجر الثلاثاء ضمن ثُمن نهائي كأس العالم للأندية.

وأوضحت الرياضية السعودية أن التدريب انطلق على ملعب خاص بجامعة فلوريدا الوسطى في الـ03:10 من فجر الإثنين بالتوقيت السعودي.

في سياق متصل، أعلن نادي الهلال، فجر الإثنين، عن توفير تذاكر مجانية للمبتعثين السعوديين، لتمكينهم من مشاهدة المواجهة مع مانشستر سيتي من مدرجات ملعب كامبنج ورلد في أورلاندو.

ووفق حساب النادي على منصة إكس، ستُوزَّع التذاكر بالتعاون مع الملحقية الثقافية للسفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.