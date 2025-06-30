كرة يد - معاذ عزب في تشكيل الأفضل ببطولة العالم للشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اختياراته للتشكيل الأفضل في بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما.

وكان منتخب مصر قد اكتفى بالمركز السادس بعد الخسارة أمام ألمانيا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وخسر منتخب مصر للشباب أمام ألمانيا بنتيجة 27-26 في مباراة تم حسمها في الثواني الأخيرة.

وتم اختيار معاذ عزب لاعب دائرة منتخب مصر وفريق الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في البطولة.

وتألق معاذ عزب مع منتخب الفراعنة خلال منافسات البطولة قبل أن يحقق شباب مصر المركز السادس.

وبذلك يكرر منتخب ألمانيا تفوقه على نظيره المصري في النسخة الجارية من بطولة العالم للشباب بعد الفوز في مرحلة الدور الرئيسي من المجموعات.

وسبق أن حقق منتخب مصر المركز الأول في البطولة عام 1993، وحل ثالثا في مرتين ورابعا في 3 نسخ.

وحقق منتخب مصر للشباب المركز العاشر في النسخة الماضية.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.