مرموش: كأس العالم للأندية أسهمت في بناء الكيمياء بين لاعبي سيتي

يرى عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي أن بطولة كأس العالم للأندية أسهمت في التقارب بين لاعبي الفريق.

أمضى فريق سيتي أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة، ويستعد لمواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 فخر الثلاثاء.

وقال مرموش في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قضينا وقتا طويلا معا كلاعبين، نجلس معا على الإفطار والغداء والعشاء".

وأضاف النجم المصري "كما نقضي الأوقات معا بين الحصص التدريبية وبعدها. هذا يُعزز الكيمياء بيننا ويُشعرنا وكأننا عائلة كبيرة".

وانضم 4 لاعبين جدد إلى صفوف مانشستر سيتي قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وهم ريان آيت نوري وريان شرقي وتيجاني ريندرز وماركوس بتينلي.

وتابع عمر "قد نبقى هنا لمدة شهر، لذا فإن الاستمتاع كل يوم يُساعد كثيرًا على تحسين التناغم والكيمياء بيننا واللعب بشكل أفضل على أرض الملعب".

وأكمل "يمكن لأي فريق الفوز بالبطولة، ولهذا السبب يسعدني التواجد هنا لأننا نلعب ضد فرق من جميع أنحاء العالم".

وعن منافسه المقبل قال "الهلال فريق معروف بأنه أحد أفضل الفرق في السعودية، وأعتقد أنهم أثبتوا بالفعل في البطولة امتلاكهم لجودة عالية".

وشدد مرموش "نحترم جميع المنافسين، لكننا نعلم أنه إذا أظهرنا قدراتنا على أرض الملعب، فسيكون من الصعب جدًا إسقاطنا".

يصل سيتي إلى أدوار خروج المغلوب وهو الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة، بعد فوزه بجميع مبارياته الـ3 في المجموعة السابعة.

تأهل الهلال إلى دور الـ16 بفضل تعادليه مع ريال مدريد وسالزبورج، بالإضافة إلى فوزه على باتشوكا المكسيكي.