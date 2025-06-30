مرموش: كأس العالم للأندية أسهمت في بناء الكيمياء بين لاعبي سيتي

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

مرموش - هالاند - فودين - مانشستر سيتي

يرى عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي أن بطولة كأس العالم للأندية أسهمت في التقارب بين لاعبي الفريق.

أمضى فريق سيتي أكثر من أسبوعين في الولايات المتحدة، ويستعد لمواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 فخر الثلاثاء.

وقال مرموش في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قضينا وقتا طويلا معا كلاعبين، نجلس معا على الإفطار والغداء والعشاء".

أخبار متعلقة:
بعد الخروج من كأس العالم للأندية.. بوتافوجو يعلن إقالة مدربه سكاي: شتوتجارت لم يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.. وهذا موقف بايرن ميسي: نغادر كأس العالم للأندية بعد تحقيق هدفنا.. وسعيد لرؤية من أقدرهم في سان جيرمان مؤتمر جوارديولا: الكثيرون انتقدوا كأس العالم للأندية لعدم مشاركتهم.. والهلال فريق منظم

وأضاف النجم المصري "كما نقضي الأوقات معا بين الحصص التدريبية وبعدها. هذا يُعزز الكيمياء بيننا ويُشعرنا وكأننا عائلة كبيرة".

وانضم 4 لاعبين جدد إلى صفوف مانشستر سيتي قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، وهم ريان آيت نوري وريان شرقي وتيجاني ريندرز وماركوس بتينلي.

وتابع عمر "قد نبقى هنا لمدة شهر، لذا فإن الاستمتاع كل يوم يُساعد كثيرًا على تحسين التناغم والكيمياء بيننا واللعب بشكل أفضل على أرض الملعب".

وأكمل "يمكن لأي فريق الفوز بالبطولة، ولهذا السبب يسعدني التواجد هنا لأننا نلعب ضد فرق من جميع أنحاء العالم".

وعن منافسه المقبل قال "الهلال فريق معروف بأنه أحد أفضل الفرق في السعودية، وأعتقد أنهم أثبتوا بالفعل في البطولة امتلاكهم لجودة عالية".

وشدد مرموش "نحترم جميع المنافسين، لكننا نعلم أنه إذا أظهرنا قدراتنا على أرض الملعب، فسيكون من الصعب جدًا إسقاطنا".

يصل سيتي إلى أدوار خروج المغلوب وهو الفريق الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة، بعد فوزه بجميع مبارياته الـ3 في المجموعة السابعة.

تأهل الهلال إلى دور الـ16 بفضل تعادليه مع ريال مدريد وسالزبورج، بالإضافة إلى فوزه على باتشوكا المكسيكي.

مانشستر سيتي عمر مرموش الهلال
نرشح لكم
تقرير إماراتي: خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من مكافأة العين بسبب الضرائب الأمريكية جناح الهلال: يجب أن نقلل الأخطاء أمام سيتي حتى نحقق الهدف المنشود هل تقام في الشتاء؟ ذا جارديان: قطر تبدأ مفاوضات استضافة كأس العالم للأندية 2029 مدافع الهلال: سنحاول خطف بطاقة التأهل أمام سيتي رغم صعوبة اللقاء إبراهيموفيتش: ميسي يلعب بين تماثيل في إنتر ميامي.. واللاعبون لا يتحركون بدون كرة الهلال يستعيد الجوير قبل مواجهة سيتي.. ويوزع تذاكر مجانية على جماهيره بعد الخروج من كأس العالم للأندية.. بوتافوجو يعلن إقالة مدربه إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام.. كرة القدم اختلفت بسببه
أخر الأخبار
مدرب الزمالك المحتمل - مؤسس لوكاكو وصاحب الـ5 لغات.. من هو يانيك فيريرا 5 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يعلن رحيل فلورينزي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - يانيك فيريرا يقترب من قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق.. وخطوة تؤجل الإعلان ساعة | الدوري المصري
تقرير إماراتي: خصم 4 ملايين و485 ألف دولار من مكافأة العين بسبب الضرائب الأمريكية ساعة | كأس العالم للأندية
كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع جنش لمدة موسم ساعة | ميركاتو
اعتزال جوني إيفانز.. وتوليه منصب الإعارات والتطوير في مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جناح الهلال: يجب أن نقلل الأخطاء أمام سيتي حتى نحقق الهدف المنشود 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الولاية الثانية.. أم صلال يعلن عودة كارتيرون لقيادة الفريق 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508337/مرموش-كأس-العالم-للأندية-أسهمت-في-بناء-الكيمياء-بين-لاعبي-سيتي