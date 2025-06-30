خبر في الجول - الكوكي يطلب ضم بلحسيني لاعب شباب قسنطينة.. وإدارة المصري تبدأ المفاوضات

طلب نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، التعاقد مع الجزائري عبد النور بلحسيني جناح فريق شباب قسنطينة الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن إدارة النادي المصري بدأت المفاوضات مع شباب قسنطينة لإنهاء إجراءات ضم اللاعب والاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وينشط اللاعب بلحسيني، صاحب الـ28 عاما، في مركز الجناح الأيمن، ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وفاز بلحسيني، بجائزة هداف الدوري الجزائري موسم 2019 - 2020 برصيد 10 أهداف.

كما توج مع فريق اتحاد بلعباس بلقب كأس الجزائر موسم 2017 - 2018.

وانضم بلحسيني إلى شباب قسنطينة في صيف 2023 قادما من الإفريقي التونسي.

ولعب الجزائري في صفوف اتحاد بلعباس الجزائري، وأم صلال والوكرة القطريين، ثم الإفريقي التونسي، وأخيرا شباب قسنطينة.

كما علم FilGoal.com أن المصري يبحث عن ظهير أيسر لدعم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف.

وأتم المصري اتفاقه مع عمر الساعي لاعب وسط الأهلي للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وأنهى المصري الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع وتأهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.