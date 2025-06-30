بعد الخروج من كأس العالم للأندية.. بوتافوجو يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي إقالة البرتغالي ريناتو بايفا المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك في أعقاب الخروج من كأس العالم للأندية من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام بالميراس بهدف دون مقابل.

وكشف بوتافوجو في بيانه "تم إبلاغ ريناتو بايفا بأنه لم يعد المدير الفني للفريق، ويتقدم له النادي بالشكر على الخدمات التي قدمها الفترة الأخيرة، لا سيما الفوز التاريخي على باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية".

وتابع "يبحث مجلس إدارة بوتافوجو عن مدير فني جديد لمواصلة مسيرة الألقاب والمنافسة على لقبي كأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل".

وتألق جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو في التصدي لفرص بالميراس المتتالية لكنه خسر بهدف دون مقابل في النهاية.

ومنع جون 4 أهداف خلال اللقاء بفضل تصدياته لكنه استقبل هدف في الدقيقة 100 تسبب في وداع بطل أمريكا الجنوبية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: باولينيو في الدقيقة 100.

ولا يزال بالميراس يرتكز على قوة دكة بدلاءه، في كأس العالم للأندية سجل الفريق 5 أهداف بواقع هدف عكسي و4 أهداف سجلها البدلاء، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني.

الأمر ليس بقبيل الصدفة، فبالميراس سجل 12 هدفا في الدوري البرازيلي من بينها 4 عن طريق لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء.

وسيلتقي بالميراس مع تشيلسي في ربع النهائي، وستقام المباراة يوم 4 يوليو المقبل على نفس الملعب.