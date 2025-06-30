إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام.. كرة القدم اختلفت بسببه

أسهب سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي في الإشادة بمنافسه المقبل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل صدام الفريقين في كأس العالم للأندية

وستنطلق المباراة فجر الثلاثاء في إطار دور الـ16 من البطولة.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن كل مدرب يبدأ التدريب يرى في بيب جوارديولا مصدر إلهام".

وأضاف "كانت هناك كرة قدم قبل جوارديولا وكرة قدم بعد جوارديولا، لقد طور فلسفة جديدة في كرة القدم وأعتقد أنه أفضل مدرب على مدار الـ 25 عامًا الماضية".

وتابع "أعتقد أننا نتحدث عن أحد أفضل الفرق في العالم، لقد فازوا بجميع مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، لذا فإن حالة فريقهم مثيرة للإعجاب للغاية".

وأتم المدرب الإيطالي "لقد حاولنا الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة، وندرك أن هذه فرصة للتطور، وسنحاول تقديم أفضل أداء لنا ضد خصم قوي".

وتمكن الهلال من التأهل في وصافة المجموعة الثامنة، بعدما حقق الفريق 5 نقاط في المجموعة التي تضم كل من ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.