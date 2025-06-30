21 لاعبا في القائمة الأولى.. الاتحاد يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد

أرسل نادي الاتحاد السكندري قائمته الأولى استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

ويخوض الاتحاد السكندري معسكر الإعداد لمدة 12 يوما استعدادا للموسم بدءًا من اليوم، حتى الجمعة 11 يوليو.

وسيخوض الاتحاد تدريباته على ملعب أليكس ويست.

وكان يوم السبت 28 يونيو هو الأخير لإرسال الأندية للقائمة الأولى.

وجاءت قائمة الاتحاد التي ضمت 21 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان - عمرو خليل - أحمد دعدور

خط الدفاع: محمود علاء - محمود شبانة - محمد مغربي - مصطفى إبراهيم - عمرو صالح - علاء يحيى - أحمد أيمن

خط الوسط: عمر الوحش - كريم الديب - عبد الغني محمد - مورو ساليفو

الهجوم: أحمد عيد - فان ديريك - هشام عادل - إسلام سمير - فادي فريد - شكري نجيب - عمرو جمعة