سكاي: شتوتجارت لم يطلب 100 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.. وهذا موقف بايرن

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

نيك فولتماد - شتوتجارت

نفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا التقارير التي تتحدث عن طلب شتوتجارت لـ100 مليون يورو لللتخلي عن المهاجم الشاب نيك فولتمايد.

وأوضح التقرير أن نادي شتوتجارت لم يطلب هذا الرقم.

ونقلت الشبكة تصريحات ماكس إيبرل مدير بايرن التي قال فيها: "أتمنى أن نتمكن من الدخول في المفاوضات بطريقة محايدة وموضوعية".

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وأضاف "لا أعتقد أن شتوتجارت يريد أن يخدعنا. علاقتنا جيدة جدًا لدرجة لا تسمح بذلك".

قبل أيام، كشفت سكاي أن نادي بايرن ميونيخ أتم اتفاقه مع نيك فولتيماد لاعب شتوتجارت للانضمام إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وكشفت سكاي سبورت ألمانيا، أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع اللاعب هذا الأسبوع بعد مكالمة فيديو جمعته بـ فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، وإدارة النادي البافاري ماكس إيبرل وكريستوف فرويند.

وأوضحت سكاي أن عقد المهاجم الألماني فولتيماد سيمتد مع بايرن ميونيخ حتى 2030.

ويعتزم بايرن ميونيخ إتمام الاتفاق مع شتوتجارت عقب بطولة أوروبا للشباب التي انتهت السبت، وفقا لسكاي.

ويمتد تعاقد فولتيماد الذي يبلغ طوله 1.98 مترًا، مع شتوتجارت حتى عام 2028.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في أربع مباريات.

ويلتقي المنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة يوم السبت.

شتوتجارت بايرن ميونيخ نيك فولتماد
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