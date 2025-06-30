وقع إيصال أمانة للمحلة.. تفاصيل الحكم بحبس اللاعب دبش بعد انتقاله للمصري

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 11:55

كتب : عمرو نبيل

أحمد علي دبش

كشف أشرف العزبي المحامي بالنقض، عن صدور حكم بحبس أحمد علي لاعب النجوم المنتقل إلى المصري، لمدة 3 سنوات.

أحمد علي عامر

النادي : المصري

المصري

وأشار العزبي في بيان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم الطعن بالمعارضة ضد الحكم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اللاعب، سواء بإثبات تزوير إيصال الأمانة ضد من استخدم الإيصال المؤتمن عليه، وبإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بما وقع من نادي غزل المحلة بالمخالفة لقانوني الرياضة والعقوبات".

وعلم FilGoal.com أن عقد أحمد علي الشهير بـ "دبش"، انتهى عقده مع نادي نجوم المستقبل وبات لاعب حرًا.

أخبار متعلقة:
المصري يقرر إنشاء ملعبين لتدريب الفريق خبر في الجول - الساعي يتمم اتفاقه مع المصري بعد جلسة الإسماعيلية بانتظار موافقة الكوكي.. المصري يختبر ظهير الأولمبي

ووفقا لما اطلع عليه FilGoal.com فإن "دبش" وقع على عقود انضمامه إلى غزل المحلة بعد نهاية عقده مع النجوم، وحصل على مقدم الانضمام للنادي يقدر بـ400 ألف جنيه.

وطالب مسؤولو غزل المحلة من اللاعب بالتوقيع على إيصال أمانة لإثبات حقهم بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

وتلقى بعدها اللاعب مفاوضات من النادي المصري ليقرر الانضمام للفريق، على أن يتم حل الأمر لاحقا.

وقرر المحلة شكوى اللاعب رياضيا في اتحاد الكرة لتوقيعه لناديين، وشكوى اللاعب جنائيا بتقديم إيصال الأمانة.

وأوضح محامي بالنقض "تبين لنا أن مسئول نادي غزل المحلة - خان الأمانة - ودون بيانات صلب الإيصال المودع لدى النادي لضمان إنتهاء مفاوضات نادي غزل المحلة مع اللاعب لصالح نادي غزل المحلة".

وأضاف "بعد فشل نادي غزل المحلة في التعاقد مع اللاعب ؛ لجأ نادي غزل المحلة لطريق لم تشهده الرياضة من قبل ؛ وحيلة لا تتفق مع العقل والمنطق ولا مع روح الرياضة بأن دونوا في صلب الإيصال المؤتمنين عليه بيانات تشكل واقعة يستحيل حدوثها وهي أن اللاعب استلم مبلغ من مسئول نادي غزل المحلة لتسليمه لمسئول آخر بنادي غزل المحلة، وهو الأمر الذي يتنافى مع طبيعة المعاملات المالية للأندية؛ ويتنافى مع طبيعة علاقة لاعب الكرة بالنادي".

أحمد علي عامر أحمد علي دبش الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول - الكوكي يطلب ضم بلحسيني لاعب شباب قسنطينة.. وإدارة المصري تبدأ المفاوضات 21 لاعبا في القائمة الأولى.. الاتحاد يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد مصدر من بتروجت لـ في الجول: لا نية للتفريط في أي لاعب بسبب المنافسة القوية بالدوري رئيس الاتحاد الكويتي يكشف مفاوضاته لاستضافة السوبر المصري خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا لضم أحمد هاني الظهير الأيمن "موقف عيد ومرعي والحملاوي".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع يوسف وريبيرو مصدر مقرب من الرمادي يكشف لـ في الجول حقيقة تقديمه شكوى ضد الزمالك حازم إمام يكشف عن رأيه في انتقال زيزو لـ الأهلي واعتزال شيكابالا.. ودوره في الزمالك
أخر الأخبار
"لهجة اللاعب تغيرت".. موندو ديبورتيفو: تعثر مفاوضات برشلونة لضم نيكو ويليامز 5 دقيقة | الدوري الإسباني
مدافع الهلال: سنحاول خطف بطاقة التأهل أمام سيتي رغم صعوبة اللقاء 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدرب فرانكفورت يتحدث عن تأثير رحيل مرموش عن فريقه في منتصف الموسم 24 دقيقة | المحترفون
إبراهيموفيتش: ميسي يلعب بين تماثيل في إنتر ميامي.. واللاعبون لا يتحركون بدون كرة ساعة | أمريكا
جيرو يعلن انضمامه إلى ليل: أتمنى إفادة الفريق.. وأتوقع سعادة الفرنسيين بعودتي أنا وبوجبا ساعة | ميركاتو
استبعاد أحدهما.. يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس وليون في الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الهلال يستعيد الجوير قبل مواجهة سيتي.. ويوزع تذاكر مجانية على جماهيره ساعة | كأس العالم للأندية
كرة يد - معاذ عزب في تشكيل الأفضل ببطولة العالم للشباب 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508331/وقع-إيصال-أمانة-للمحلة-تفاصيل-الحكم-بحبس-اللاعب-دبش-بعد-انتقاله-للمصري