وقع إيصال أمانة للمحلة.. تفاصيل الحكم بحبس أحمد علي عامر بعد انتقاله للمصري

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 11:55

كتب : عمرو نبيل

أحمد علي دبش

كشف أشرف العزبي المحامي بالنقض، عن صدور حكم بحبس أحمد علي لاعب النجوم المنتقل إلى المصري، لمدة 3 سنوات.

أحمد علي عامر

النادي : المصري

المصري

وأشار العزبي في بيان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "تم الطعن بالمعارضة ضد الحكم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اللاعب، سواء بإثبات تزوير إيصال الأمانة ضد من استخدم الإيصال المؤتمن عليه، وبإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بما وقع من نادي غزل المحلة بالمخالفة لقانوني الرياضة والعقوبات".

وعلم FilGoal.com أن عقد أحمد علي الشهير بـ "دبش"، انتهى عقده مع نادي نجوم المستقبل وبات لاعب حرًا.

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ووفقا لما اطلع عليه FilGoal.com فإن "دبش" وقع على عقود انضمامه إلى غزل المحلة بعد نهاية عقده مع النجوم، وحصل على مقدم الانضمام للنادي يقدر بـ400 ألف جنيه.

وطالب مسؤولو غزل المحلة من اللاعب بالتوقيع على إيصال أمانة لإثبات حقهم بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، حسبما علم FilGoal.com.

وتلقى بعدها اللاعب مفاوضات من النادي المصري ليقرر الانضمام للفريق، على أن يتم حل الأمر لاحقا.

وقرر المحلة شكوى اللاعب رياضيا في اتحاد الكرة لتوقيعه لناديين، وشكوى اللاعب جنائيا بتقديم إيصال الأمانة.

وأوضح محامي بالنقض "تبين لنا أن مسئول نادي غزل المحلة - خان الأمانة - ودون بيانات صلب الإيصال المودع لدى النادي لضمان إنتهاء مفاوضات نادي غزل المحلة مع اللاعب لصالح نادي غزل المحلة".

وأضاف "بعد فشل نادي غزل المحلة في التعاقد مع اللاعب ؛ لجأ نادي غزل المحلة لطريق لم تشهده الرياضة من قبل ؛ وحيلة لا تتفق مع العقل والمنطق ولا مع روح الرياضة بأن دونوا في صلب الإيصال المؤتمنين عليه بيانات تشكل واقعة يستحيل حدوثها وهي أن اللاعب استلم مبلغ من مسئول نادي غزل المحلة لتسليمه لمسئول آخر بنادي غزل المحلة، وهو الأمر الذي يتنافى مع طبيعة المعاملات المالية للأندية؛ ويتنافى مع طبيعة علاقة لاعب الكرة بالنادي".

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