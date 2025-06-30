مصدر من بتروجت لـ في الجول: لا نية للتفريط في أي لاعب بسبب المنافسة القوية بالدوري

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 11:48

كتب : رضا السنباطي

احتفال لاعبي بتروجت بالهدف ضد الزمالك

يرفض نادي بتروجت التفريط في أي عنصر من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك بسبب المنافسة القوية المتوقعة في الدوري هذا الموسم بعد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 21 فريقا.

وكشف مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "لا نية للتفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية للحفاظ على القوام الرئيسي".

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وأوضح "يأتي ذلك في ظل المنافسة القوية المتوقعة في الدوري بعد زيادة عدد الأندية المشاركة".

وشدد "نسعى للتدعيم بعناصر مميزة من أجل تحقيق نتائج في الموسم المقبل".

واختتم المصدر تصريحاته "يواصل الفريق تدريبات بقيادة سيد عيد استعدادا لبداية الدوري".

وحقق بتروجت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.

وكان بتروجت قد صعد إلى مرحلة المنافسة على اللقب بعد تحقيق أداء جيد في الدور الأول.

وحصد بتروجت 27 نقطة في المركز الثامن.

الدوري المصري بتروجت سيد عيد
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