رئيس الاتحاد الكويتي يكشف مفاوضاته لاستضافة السوبر المصري

يسعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم للحصول على استضافة كأس السوبر المصري الموسم المقبل.

وحسمت فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا تأهلها لمنافسات السوبر المصري.

وكشف أحمد اليوسف الصباح رئيس اتحاد الكرة الكويتي في تصريحات نقلتها وكالة سنا نيوز الكويتية "مفاوضات متقدمة بين الاتحاد الكويتي ونظيره المصري لاستضافة كأس السوبر بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في نوفمبر المقبل بالكويت".

وتابع "هناك مباحثات لاستضافة الكويت منافسات السوبر الفرنسي لكن دون الوصول لاتفاق رسمي حتى الآن".

وكان FilGoal.com قد كشف عن قرار اتحاد الكرة المصري إقامة اجتماع الأسبوع المقبل لحسم مكان استضافة كأس السوبر المصري.

وتحدد مشاركة كل من الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، وتتبقى البطاقة الرابعة والتي يعد بيراميدز الأقرب لاقتناصها.

ولم يتقدم الاتحاد الإماراتي بأي خطاب رسمي لنظيره المصري للاعتذار عن عدم استضافة البطولة حتى الآن، حسبما أشيع في وقت سابق.

ولم يتم تحديد موعد السوبر المصري حتى الآن بسبب الجدول المزدحم الموسم المقبل قاريا وعربيا، خاصة بسبب جدول الاتحاد الإفريقي المزدحم.

واستقر الاتحاد المصري ورابطة الأندية خلال الاجتماع الأخير أن تقام بطولة كأس السوبر المصري قبل بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية في نهاية العام الجاري.