خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا لضم أحمد هاني الظهير الأيمن

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 11:34

كتب : عمرو نبيل

أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع سيراميكا كليوباترا لضم ظهير أيمن الفريق أحمد هاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تواصل مع مسؤولي سيراميكا واللاعب لإتمام الاتفاق قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبحث الأهلي عن دعم مركز الظهير الأيمن في الفريق.

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وانضم الظهير الأيمن صاحب الـ28 عاما إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022، قادما من طلائع الجيش.

وفاز هاني مع سيراميكا ببطولتي كأس الرابطة 2022 - 2023، و2023 - 2024، بالإضافة إلى بطولة السوبر المصري مع طلائع الجيش موسم 2020 - 2021.

ولعب هاني الموسم الماضي 20 مباراة في الدوري، ومباراة السوبر المصري، لم يسجل ولم يصنع.

إجمالا خاض أحمد هاني 100 مباراة في الدوري نجح خلالهم في صناعة هدفين، و5 مباريات بكأس الرابطة سجل هدفا وصنع آخر، و5 مباريات في الكأس، و3 مباريات بالسوبر المصري.

ويضم مركز الظهير الأيمن في النادي الأهلي محمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد.

وينطلق الموسم الجديد للدوري المصري يوم 10 أغسطس القادم.

ويخوض الأهلي بطولات الدوري والكأس وكأس الرابطة والسوبر المصري، ودوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

أحمد هاني الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري
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