ميسي: نغادر كأس العالم للأندية بعد تحقيق هدفنا.. وسعيد لرؤية من أقدرهم في سان جيرمان

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي ضد باريس سان جيرمان

أعرب ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي عن رضاه بما حققه الفريق في كأس العالم للأندية.

وودع إنتر ميامي منافسات كأس العالم للأندية من ربع النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي "اختتمنا مشوارنا في كأس العالم للأندية بهزيمة أمام بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، الفريق الذي يضم أناسا أقدرهم وأسعدني رؤيتهم مجددا".

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وكشف ميسي "نغادر المونديال بعد أن حققنا هدفنا بالتأهل لثمن نهائي البطولة، والآن تركيزنا على الدوري الأمريكي وما ينتظرنا".

وهزم باريس سان جيرمان منافسه إنتر ميامي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وأحرز باريس سان جيرمان جميع أهدافه في الشوط الأول من المباراة.

وسجل الرباعية جواو نيفيز "هدفين" وتوماس أبيليس في مرماه وأشرف حكيمي.

وحصل جواو نيفيز على جائزة رجل المباراة.

ويواجه باريس سان جيرمان فريق بايرن ميونيخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية إنتر ميامي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي
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