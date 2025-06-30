مؤتمر جوارديولا: الكثيرون انتقدوا كأس العالم للأندية لعدم مشاركتهم.. والهلال فريق منظم

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن الكثيرين ممن انتقدوا إقامة كأس العالم للأندية بسبب عدم مشاركتهم في البطولة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة الهلال السعودي فجر الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "الكثيرون انتقدوا كأس العالم للأندية لأنهم لم يشاركون فيها ولم يتواجدوا هنا".

وأوضح "البطولة تشمل أموال وجماهير وصخب وكثير من الأمور".

وتابع جوارديولا "لم يفاجئني انتقاد يورجن كلوب للبطولة وأحترمه كثيرا، لكن في الوقت نفسه نحن في مهمة، والمدربون لا ينظمون المسابقات، بالتأكيد أريد إراحة اللاعبين لكن علينا أداء عملنا طالما تواجدنا هنا".

وكان كلوب قد صرح بأن كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة في كرة القدم.

أما عن مواجهة الهلال فقال جوارديولا: "الدوري السعودي تطور كثيرا، والهلال يمتلك مدربا رائعا ولاعبين ذوي قدرات كبيرة".

وأضاف "الهلال منظم كثيرا وإذا دخلنا المباراة بأننا حسمنا التأهل لربع النهائي بسهولة فسنعاني كثيرا لأن فريقهم لديه القدرة على إيذاء المنافسين بالانطلاقات".

واختتم جوارديولا تصريحاته "سيغيب قائد الهلال -سالم الدوسري- وهو من يمنحهم السرعة والقوة، لكن لديهم سافيتش، وسواء لعبوا بـ3 لاعبين في الدفاع مثلما يفعل إنزاجي مع إنتر أو بـ 4 سيكونون منظمين جدا لأن لديهم أسلوب واضح".

وانتهى مشوار سالم الدوسري في البططولة تنتهي يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

ويمثل غياب الدوسري ضربة قوية للجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة سيموني إنزاجي.

وسجل الدوسري الهدف الأول للهلال في شباك باتشوكا ليساهم في تأهل فريقه لدور الـ16.

كما أصبح جناح الهلال هداف اللاعبين العرب في تاريخ البطولة بواقع 5 أهداف متفوقا على محمد أبو تريكة وحسين الشحات ولكل منهما 4 أهداف.