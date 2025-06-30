"موقف عيد ومرعي والحملاوي".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع يوسف وريبيرو

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 10:58

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - خوسيه ريبيرو - الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع الثنائي محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي وخوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وشهد الاجتماع تأييد ومؤازرة من الخطيب للثنائي مؤكدا على ثقته بقيادة الفريق لتحقيق الإنجازات والبطولات بالموسم الجديد.

وتطرق الاجتماع لحسم موقف التدعيمات خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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ويكشف FilGoal.com تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع محمد يوسف وريبيرو:

- تم الاتفاق على إقامة معسكر الإعداد منتصف يوليو المقبل لمدة 10 أيام ويتخلله مباريات ودية، وإسبانيا الوجهة الأقرب لاستضافته.

- ريبيرو طلب تدعيم خط الدفاع بالكامل بصفقات جديدة من ظهير أيسر وقلب دفاع وظهير أيمن.

- تم الاستقرار على ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا وبات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من العودة مجددا للفريق.

- لا يزال الثنائي ياسين مرعي وأحمد عيد في الصورة وفقا للخيارات المتاحة في التدعيمات الدفاعية.

- أبرم الأهلي عقود ثلاثية مع رضا سليم ومحمد الضاوي كريستو بعد خروجهما من القائمة الأولية لضمان حقوق النادي، ورضا سليم يقترب بقوة من سيراميكا كليوباترا.

- تم الاستقرار على استمرار عمر كمال مع الفريق وعدم خروجه للإعارة.

- لا يوجد نية للتفريط في وسام أبو علي الموسم المقبل خاصة بعد تعديل محمد رمضان (المدير الرياضي السابق) تعاقده.

- استقر الأهلي على تعديل عقد إمام عاشور الفترة المقبلة.

- أسد الحملاوي أحد الخيارات المطروحة بقوة لتدعيم الفريق خلال الصيف الجاري.

الأهلي محمود الخطيب خوسيه ريبيرو محمد يوسف
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