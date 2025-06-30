مسؤول بالدوري الأمريكي: عقد ميسي ممتد لنهاية 2025.. وتفاؤل باستمراره بعد ذلك

كشف ماهونري ميندوزا مسؤول الاتصال الدولي في الدوري الأمريكي لكرة القدم عن مستقبل ليونيل ميسي بالمسابقة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالانتقال إلى الدوري السعودي وفتح قنوات اتصال مع ممثليه خلال الفترة الأخيرة.

وكشف ماهونري ميندوزا مسؤول الاتصال الدولي في الدوري الأمريكي لصحيفة الرياضية السعودية: "عقد ميسي مع إنتر ميامي ممتد حتى نهاية العام الجاري، وبالتحديد لنهاية الموسم في الدوري الأمريكي".

وتابع "اللاعب مستمر بشكل طبيعي وبعدها سيحسم مصيره بشأن الاستمرار لعام آخر، ومسؤولي إنتر ميامي سيحددون الأمر معه".

واختتم ميندوزا تصريحاته "خورخي ماس الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي متفائل باستمرار ميسي العام المقبل أيضا والتواجد في افتتاح ملعب النادي في مارس 2026".

وكان إنتر ميامي قد ودع منافسات كأس العالم للأندية من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف دون مقابل.

وقاد ميسي فريق إنتر ميامي ليصبح الأمريكي الوحيد المتواجد في ثمن نهائي بطولة العالم.