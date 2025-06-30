مواعيد مباريات الإثنين 30 يونيو 2025.. مواجهة إيطالية برازيلية والهلال ضد مانشستر سيتي
الإثنين، 30 يونيو 2025 - 10:19
كتب : FilGoal
تستأنف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية بإقامة مباراتين اليوم الإثنين.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
كأس العالم للأندية
يواجه إنتر فريق فلومينينسي البرازيلي في خامس مواجهات ثمن نهائي المونديال.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.
بينما في الرابعة من فجر الثلاثاء يواجه الهلال السعودي فريق مانشستر سيتي.
وتذاع المباراة عبر إم بي سي مصر 2.
وكان قد حسم تأهله كل من بالميراس البرازيلي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.
نرشح لكم
مرموش: كأس العالم للأندية أسهمت في بناء الكيمياء بين لاعبي سيتي بعد الخروج من كأس العالم للأندية.. بوتافوجو يعلن إقالة مدربه إنزاجي: جوارديولا مصدر إلهام.. كرة القدم اختلفت بسببه ميسي: نغادر كأس العالم للأندية بعد تحقيق هدفنا.. وسعيد لرؤية من أقدرهم في سان جيرمان مؤتمر جوارديولا: الكثيرون انتقدوا كأس العالم للأندية لعدم مشاركتهم.. والهلال فريق منظم مؤتمر إنزاجي: لا نخشى مانشستر سيتي.. وميتروفيتش مستبعد الأكثر غزارة حتى الآن.. بايرن ميونيخ يجتاز فلامنجو في موقعة الأهداف الستة العلم × توقفات كأس العالم للأندية.. في الجول يكشف تفسير الأطباء حول معاناة اللاعبين بدنيا