مواعيد مباريات الإثنين 30 يونيو 2025.. مواجهة إيطالية برازيلية والهلال ضد مانشستر سيتي

تستأنف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية بإقامة مباراتين اليوم الإثنين.

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كأس العالم للأندية

يواجه إنتر فريق فلومينينسي البرازيلي في خامس مواجهات ثمن نهائي المونديال.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.

بينما في الرابعة من فجر الثلاثاء يواجه الهلال السعودي فريق مانشستر سيتي.

وتذاع المباراة عبر إم بي سي مصر 2.

وكان قد حسم تأهله كل من بالميراس البرازيلي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.