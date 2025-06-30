مواعيد مباريات الإثنين 30 يونيو 2025.. مواجهة إيطالية برازيلية والهلال ضد مانشستر سيتي

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 10:19

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

تستأنف مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية بإقامة مباراتين اليوم الإثنين.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

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كأس العالم للأندية

يواجه إنتر فريق فلومينينسي البرازيلي في خامس مواجهات ثمن نهائي المونديال.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.

بينما في الرابعة من فجر الثلاثاء يواجه الهلال السعودي فريق مانشستر سيتي.

وتذاع المباراة عبر إم بي سي مصر 2.

وكان قد حسم تأهله كل من بالميراس البرازيلي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

كأس العالم للأندية الهلال مانشستر سيتي إنتر فلومينينسي
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