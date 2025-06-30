برسالة مؤثرة.. ساؤول يودع إشبيلية ويستعد للعودة لأتليتكو مدريد

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 01:19

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز

ودع الإسباني ساؤول نيجيز نادي إشبيلية وجماهيره، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء إعارته.

وانضم ساؤول لإشبيلية لعامين على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح له بإنهاء عقده هذا الصيف.

وكتب ساؤول على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي "لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءً من نادي إشبيلية التاريخي".

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وواصل "منذ اليوم الأول لم أشك في انضمامي لهذا الفريق بفضل المودة التي أظهرها جمهور هذا النادي لي منذ الدقيقة الأولى".

وأردف "شكرًا جزيلًا للإدارة بأكملها والجهاز الفني، وزملائي في الفريق، وقبل كل شيء الجماهير التي كانت دائمًا موجودة للمساندة في السراء والضراء".

وأنهى حديثه "لم يكن الموسم كما تمنينا جميعًا لأسباب مختلفة، لكنني أؤمن بموقف الفريق والنادي الراسخ الذي لم يخيب آمالنا".

وشارك ساؤول في الموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة، تمكن من تسجيل هدف، وصناعة 6 أهداف.

ويعود ساؤول إلى أتليتكو مدريد بعد نهاية فترة إعارته لإشبيلية، ليخوض مع الفريق فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

ساؤول نيجيز إشبيلية أتليتكو مدريد
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