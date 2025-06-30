مؤتمر إنزاجي: لا نخشى مانشستر سيتي.. وميتروفيتش مستبعد

أعرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، عن جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية.

وستنطلق المباراة فجر الثلاثاء في إطار دور الـ16 من البطولة القارية.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "جاهزون ومتحمسون جدًا لهذه المباراة، نحن نعلم ما نمر به ولكن نحن الهلال، لقد كنت واثقا من عملي لأنني مدرب لفريق كبير مثل الهلال".

وواصل "السيتي واحد من أكبر أندية العالم، لكن هذا لا يخيفنا بل يحفزنا بشكل أكبر، نحن مجموعة تنافسية لا نعرف الخوف أو الرهبة نصبح أقوي مع مرور الوقت".

وأردف "رأيت في أسبوع واحد فقط ما لم أره في الكثير من الأندية التي دربتها، استحقينا التأهل وهنأت المجموعة، ميتروفيتش لن يكون معنا أمام مانشستر سيتي".

وأكد "قد نلعب بطريقة 3-5-2 أقيم الوضع وسأقرر قبل المباراة، ندرك صعوبة الظروف، لقد تابعت العديد من اللاعبين قبل قدومي إلى الهلال، سنستمر في تنمية مواهبنا".

وتابع "ناصر الدوسري لاعب رائع ومميز لقد فاجئني أحبه كثيرًا ولديه الكثير ليقدمه لنا".

وشدد "ناصر الدوسري جاهز وسيكون أساسي ضد مانشستر سيتي، جوارديولا أفضل مدرب في العالم آخر عقدين، مانشستر سيتي فريق عالمي رأينا ما قدمه في دور المجموعات لكن هذا لا يخيفنا".

وأنهى حديثه قائلا: "وصولنا لدور الـ16 أمر رائع لكن هذا فقط ليس هدفنا، يجب أن نستمتع وننظر دائمًا للأمام ونلعب من أجل التأهل للدور القادم".

وتمكن الهلال من التأهل في وصافة المجموعة الثامنة، بعدما حقق الفريق 5 نقاط في المجموعة التي تضم كل من ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.