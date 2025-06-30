الأكثر غزارة حتى الآن.. بايرن ميونيخ يجتاز فلامنجو في موقعة الأهداف الستة

تغلب بايرن ميونيخ الألماني على فلامنجو البرازيلي 4-2 ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية.

وشهدت المباراة 6 أهداف، متفوقة على لقاء تشيلسي وبنفيكا (4-1 للبلوز) لتصبح الأكثر تهديفا في دور الـ 16 حتى الآن.

بايرن ميونيخ سجل أول أهداف المباراة سريعا في الدقيقة 6 بالنيران الصديقة، حيث سجل إريك بولجار في شباك فريقه بالخطأ.

وفي الدقيقة 10 سريعا أضاف هاري كين الهدف الثاني بعد تمريرة من دايو أوباميكانو.

وتصدى مانويل نوير لهدف محقق من لويز أراوخو في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 32 حاول أراوخو مجددا ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وقلص جيرسون الفارق في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من جيرسون عجز نوير عن التصدي لها.

ولكن في الدقيقة 41 أعاد ليون جوريتسكا الفارق إلى هدفين، بالهدف الثالث من تسديدة قوية على حدود المنطقة.

وقبل نهاية الشوط أتى ألان في وسط فلامنجو بدلا من إريك بولجار.

وتحصل فلامنجو على ركلة جزاء بسبب لمسة يد داخل المنطقة، سجل منها جورجينيو الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأتى برونو هنريكي بدلا من جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 57.

على الجانب الآخر حل ليروي ساني وألكساندر بافلوفيتش بدلا من كينجسلي كومان وليون جوريتسكا.

وفي الدقيقة 72 أتى جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري.

بينما سجل هاري كين الهدف الرابع في الدقيقة 72 بعد تمريرة من جوشوا كيميتش ليحسم المباراة.

على الجانب الآخر أتى نيكولاس دي لاكروز وأيرتون لوكاس ووالاس يان بدلا من جورجينيو وأليكس ساندرو وجيرسون في الدقيقة 81.

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بذلك يتأهل بايرن ميونيخ لملاقاة باريس سان جيرمان، الذي تفوق على إنتر ميامي 4-0.

والفائز من هذه المواجهة سيلاقي في نصف النهائي الفائز من (بوروسيا دورتموند × مونتيري) و(ريال مدريد × يوفنتوس).

على الجانب الآخر يلعب تشيلسي ضد بالميراس.

وتأهل تشيلسي بالفوز على بنفيكا 4-1، بينما تأهل بالميراس بالفوز على بوتافوجو 1-0.