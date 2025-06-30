في الجول يكشف نظام دوري الرديف.. مشاركة بعض الكبار والمحترفين وإعداد للمونديال

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 00:52

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قرر اتحاد كرة القدم إقامة بطولة دوري الرديف في الموسم المقبل للفرق مواليد 2005.

وكان اتحاد الكرة قرر الموسم الماضي إلغاء مسابقتي 2003، و2004، قبل أن يقرر هذا الموسم استبدال مسابقة 2005 بدوري الرديف.

فما هو نظام المسابقة؟ هذا ما يوضحه FilGoal.com.

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ستقام بطولة دوري الرديف للاعبين مواليد 2005 وهو فريق الشباب في الموسم الماضي الذي انتهت مسابقاته الرسمية وذلك لتحقيق الاستفادة لمنتخب مصر الذي سيشارك في كأس العالم المقبل.

البطولة ستكون موازية للدوري المصري بمشاركة نفس الفرق ونفس جدول المباريات ونفس النظام، فمثلا إذا كانت هناك مباراة للأهلي ضد الزمالك في إحدى جولات الدوري سيكون في نفس الجولة بالدوري الرديف مباراة الأهلي والزمالك.

يحق لكل فريق إشراك 4 لاعبين من الفريق الأول في مباريات دوري الرديف لتجهيزهم فنيا، وأيضا إشراك المحترفين تحت السن من مواليد 2005 و2006 و2007.

وتأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم بعد احتلاله المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر.

وسيقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

الدوري المصري دوري الرديف اتحاد الكرة منتخب الشباب
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