العلم × توقفات كأس العالم للأندية.. في الجول يكشف تفسير الأطباء حول معاناة اللاعبين بدنيا

تعاني بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا من العديد من التوقفات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقفت 6 مباريات في البطولة حتى الآن بمجموع حوالي 535 دقيقة وهو أمر اعترض عليه الكثير من المشاركين في البطولة.

لكن كيف يتصرف الجهاز الطبي للفرق في هذا الأمر لتهيئة اللاعبين للمشاركة مجددا بعد توقف لفترات زمنية مختلفة ومجهولة.

الأمر يتوقف على أكثر من متخصص في الجهاز الطبي، فيوجد طبيب أغذية وأخصائي علاج طبيعي متدخلان بشكل مباشر في هذا الأمر للوصول لأقل النتائج العلمية ضررا للاعبين.

التغذية ومواجهة الخمول العضلي

شرح هيثم صبري طبيب التغذية الرياضية الأمر لـ FilGoal.com قائلا: "التوقفات التي تحدث في كأس العالم للأندية تشكل ضررا كبيرا للاعب كرة القدم لأكثر من سبب".

وأضاف "لكن أولا علينا معرفة كيفية إعداد اللاعبين قبل المباريات لإيضاح الفكرة، يتم إعداد اللاعبين قبل المباريات عن طريق تناولهم وجبة دسمة قبل 3 ساعات من اللقاء".

وتابع "وأيضا تناول بعض السوائل والفاكهة مثل البرتقال والموز قبل المباراة بساعة ونصف".

وأكمل "ويعتبر التوقف الوحيد المفيد هو أثناء المباراة لشرب المياه".

وأكمل "لكن نستغل هذه الفترة لتعويض السوائل والكربوهيدرات والأملاح التي فقدها جسد اللاعبين وكذلك الكولاجين في العضلات".

ماذا عن الإيقاف الاستثنائي؟

استكمل هيثم حديثه "عندما يحدث إيقاف استثنائي، فهنا تظهر مشكلة أن العضلات من الممكن أن تدخل في حالة خمول وذلك في حال تعدت مدة التوقف لساعة أو أكثر".

وشدد "هنا كأطباء تغذية نعمل على مد اللاعبين بالسوائل والفيتامينات والبروتين بعد فقد الأملاح والكربوهيدرات أثناء المباراة، لكن حالة الخمول -إن حدثت- التي يدخلها الجسد تعد عاملا من عوامل تعرضه للإصابات العضلية".

وأتم "فقد العضلات للكولاجين يشكل ضررا كبيرا على اللاعب لأنه يعرضه للإصابات العضلية، لكنه ليس العامل الوحيد أو الحاسم لذلك، فالأمر يتوقف على أسلوب حياته اليومية وعدد ساعات نومه وجودة الاستشفاء بعد المباريات وهكذا".

إعادة تسخين الجسد مجددا

كيف يتم التصرف حيال تسخين العضلات مرة أخرى؟

أوضح محمود حلمي أخصائي العلاج الطبيعي لـ FilGoal.com: "الأمر في الطبيعي أن فترة تسخين للاعبين قبل المباريات تكون لمدة حوالي 45 دقيقة ومكثفة مثل الركض لمدة أطول والإطالات العضلية لتهيئة العضلات والمفاصل على المجهود الذي سيبذل".

وأضاف "بجانب أيضا التدليك العضلي الذي يحدث قبل فترة التسخين في الملعب".

وأضاف "وحتى المجهود المبذول يكون أكبر لأن الفريق أتى من وقت طويل بدون إهدار طاقة".

وتابع "لكن لا يوجد تفسير علمي واضح ومؤكد لمواجهة مشكلة التوقفات التي تحدث في بطولة كأس العالم للأندية خاصة أن مدة التوقف غير معلومة".

وواصل "لكن يتم تهيئة اللاعبين بشكل عضلي أو جسدي عن طريق تقدير مدة فترة التوقف، بمعنى إذا حدث توقف لمدة 20 دقيقة يختلف كليا عن فترة قرب الساعة أو الساعتين".

وكشف "إذا توقفت المباراة لمدة 20 دقيقة على سبيل المثال فهنا فترة التسخين ستكون لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وتكون الكثافة قليلة لأن اللاعب بالفعل يكون معدا ولم يدخل في حالة الاسترخاء أو التبريد".

وأكمل "لذلك فيكفي الركض الخفيف والتحرك وقت تمرير الكرات مع زملائه في الفريق وهكذا".

وواصل "بينما تزيد كثافة وحمل التسخين عندما تتوقف المباراة لمدة ساعة أو أكثر لأن وقتها يكون اللاعب دخل في حالة استرخاء وتبريد للعضلات، لذلك يكون الأمر تقديري لعدم حسم الأمر علميا".

وأنهى حديثه قائلا: "ليس من الطبيعي أن يبذل اللاعب مجهودا كبيرا ثم يتوقف ويعود مرة أخرى للعب".

توقفات كأس العالم للاندة حتى الآن

مباراة تشيلسي ضد بنفيكا هي سادس مباراة تتوقف بسبب سوء الأحوال الجوية في كأس العالم للأندية.

-بنفيكا ضد تشيلسي توقفت 120 دقيقة.

-بنفيكا ضد أوكلاند سيتي توقفت 155 دقيقة.

-باتشوكا ضد سالزبورج توقفت 100 دقيقة.

-أولسان ضد صنداونز توقفت 60 دقيقة.

-بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي توقفت 55 دقيقة

-بالميراس ضد الأهلي توقفت 45 دقيقة.

هجوم ماريسكا الكبير

هاجم إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أمر توقف مباراة فريقه ضد بنفيكا قائلا للصحفيين: "ما يحدث مزحة، هذا أمر لا يمكن على الإطلاق، إيقاف مباراة لمدة ساعتين، هذه ليست كرة قدم، وهذا غير مقبول في لعبتنا".

وشدد "أتفهم التوقف لأسباب تتعلق بالأمان ولكن ربما هذا ليس المكان المناسب لخوض مباريات كرة القدم، من غير المنطقي إيقاف مباراة لمدة ساعتين".

وكشف ماريسكا "كان هناك بعض اللاعبين يضحكون ويتناولون الطعام ويجلسون على هواتفهم أثناء التوقف، لم تعد كرة قدم كما كانت بعد ساعتين، فليس من الطبيعي ألا نستقبل أي فرصة لمدة 85 دقيقة وعندما نعود بعد ذلك نستقبل فرصا".

وأوضح تصريحاته "عندما تتوقف ست أو سبع مباريات بنفس الطريقة فهذا يعني أن هناك مشكلة ما".

وتابع "فخور جدا بأداء اللاعبين، وبالنسبة لي توقف الأداء عند الدقيقة 85، بينما بدأت مباراة جديدة تماما عقب العودة بعد ما يقارب من ساعتين ولم يكن الأمر سهلا".

نهاية، وجب التذكير أن أمريكا ضمن المستضيفين لكأس العالم 2026 بجانب المكسيك وكندا.

وما يحدث الآن يعجز العلم عن حله لأنه غير منطقي على الإطلاق مثل ما تم إيضاحه ويعرض اللاعبين لإصابات.