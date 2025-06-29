ماركا: الكشف عن مدة عقد فينيسيوس الجديد.. وسبب تأخير التجديد

الأحد، 29 يونيو 2025 - 23:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

حسم ريال مدريد ملف تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن العقد الجديد سيتم توقيعه بعد انتهاء كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد حتى 2030.

وتأخر تجديد العقد حتى ذلك الوقت، لأن إدارة ريال مدريد كانت تعتقد أن التجديد في منتصف الموسم سيشوه صورة النادي.

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ويغلق ريال مدريد الباب أمام جميع الأندية التي تطمح بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور خاصة الهلال السعودي الذي قدم العديد من العروض الرسمية للاعب وريال مدريد وقوبلت بالرفض.

وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد صيف 2027.

وانضم عام 2018 قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي.

وحقق فينيسيوس جونيور جميع البطولات رفقة ريال مدريد، وتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم في 53 مباراة، تمكن من تسجيل 21 هدفا، وصناعة 18 هدفا بجميع المسابقات.

فينيسيوس ريال مدريد الدوري الإسباني
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