فابريزيو: تشيلسي أتم اتفاقه مع جواو بيدرو

الأحد، 29 يونيو 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

جواو بيدرو - برايتون - توتنام

كشف فابريزيو رومانو عن توصل تشيلسي الإنجليزي وبرايتون لإتفاق كامل بالحصول على خدمات البرازيلي جواو بيدرو.

وأفادت التقارير أن مهاجم برايتون يستعد للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة مع البلوز في كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو، بعقد لـ7 مواسم.

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وشارك اللاعب مع برايتون الموسم الماضي في 30 مباراة تمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 7 مثلهم.

وحقق تشيلسي انتصار كبير على بنفيكا في دور الـ16 بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل الأهداف كل من ريس جيمس في الدقيقة 64 وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 108 وسجل الهدف الثالث بيدرو نيتو في الدقيقة 114 واختتم رباعية الفريق ديسبيري هال في الدقيقة 117.

واحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي تضم كل من فلامنجو والترجي ولوس أنجلوس.

جواو بيدرو برايتون الدوري الإنجليزي تشيلسي
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